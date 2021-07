ராஜஸ்தான் அக்கப்போருக்கு தீர்வு காண காங். தீவிர முயற்சி... சச்சின் பைலட் கோஷ்டி சமரசமாகுமா?

India

oi-Mathivanan Maran

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் உட்கட்சி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதில் காங்கிரஸ் மேலிடம் தீவிரமாக உள்ளது. இதற்காக மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வேணுகோபால், அஜய் மக்கான் இன்று ஜெய்ப்பூரில் முகாமிட்டுள்ளனர்.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல்வர் அமரீந்தர்சிங்குக்கும் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் நவ்ஜோத் சிங்குக்கும் இடையே மோதல் நீடித்து வந்தது.

இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக நவ்ஜோத்சிங் சித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முதல்வர் அமரீந்தர்சிங்கின் கடும் எதிர்ப்பை மீறியே நவ்ஜோத்சிங் சித்து மாநிலத் தலைவராக்கப்பட்டார். இதன் மூலம் பஞ்சாப் காங்கிரஸில் நிலவி வந்த உட்கட்சி பூசல் முடிவுக்கு வந்தது.

English summary

After Punjab, Now congress party is trying to resolve Rajasthan Infgihting. Sachin Pilot and 18 MLAs had rebelled against the Chief Minister Ashok Gehlot.