நீங்க சிங்கிளா? பிப்.,14ல் கல்லூரி வராதீங்க.. மாணவிகளுக்கு ‛பாய் ப்ரெண்ட்’ கட்டாயம்.. பரபர நோட்டீஸ்

India

புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் 'பாய் பிரெண்ட்' இல்லாமல் இருக்கும் சிங்கிள் மாணவிகள், கல்லூரிக்குள் நுழையக் கூடாது என கல்லூரி முதல்வர் கையெழுத்துடன் ஒட்டப்பட்ட நோட்டீஸ் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும், வரும் பிப்ரவரி 14-ம் தேதிக்குள் சிங்கிள் மாணவிகள் அனைவரும் குறைந்தது ஒரு ஆண் நண்பரையாவது வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது கட்டாயம் என்றும் அந்த நோட்டீஸில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, இந்த நோட்டீஸை பார்த்த மாணவ, மாணவிகள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர். மேலும், சமூக வலைதளங்களிலும் இந்த கல்லூரி நோட்டீஸ்தான் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

English summary

A notice signed by the principal of a college in Odisha asking single girls without a 'boyfriend' not to enter the college has created a stir.