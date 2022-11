ஸ்மிருதி இரானியை கட்டம் கட்டிய பாஜக ஊழியர்..'பச்' இப்படி ஒரு கேள்வியா?அதுவும் கூட்டத்திற்கு நடுவில்?

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி பங்கேற்றிருந்த தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் கேஸ் சிலிண்டர் விலையுயர்வு குறித்து பாஜக உறுப்பினர் ஒருவர் கேள்வியெழுப்பியிருந்தது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காங்கிரஸ் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து பாஜக உறுப்பினர்கள் கூட விலையுயர்வால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று விமர்சித்துள்ளது.

ஏற்கெனவே ராகுல்காந்தி ஆரத்தி எடுத்த விவகாரத்தில் தவறான கருத்தை கூறியதால் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஸ்மிருதி இரானிக்கு டிவிட்டரில் சரமாரியாக கேள்வியெழுப்பி இருந்தனர். இந்நிலையில் தற்போது மற்றொரு சம்பவத்தில் அவர் சிக்கியிருக்கிறார். இது தொடர்பான வீடியோ வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

In an election campaign meeting attended by Union Minister Smriti Rani in Gujarat, a BJP member raised a question about the hike in gas cylinder prices. The Congress shared the video and criticized the BJP members for being affected by the price hike.