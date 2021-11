நடுவானில் கோளாறு... அவசர தரையிறக்கம்... விமானத்தில் சென்ற 139 பேரின் கதி?

India

oi-Udhayabaskar

நாக்பூர் : பெங்களூருவில் இருந்து பாட்னா சென்றுகொண்டிருந்த விமானத்தில் திடீர் கோளாறு ஏற்பட்டதால் அவசர அவசரமாக நாக்பூர் விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கப்பட்டது.

கோ பர்ஸ்ட் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான விமானத்தில் என்ஜினில் கோளாறு ஏற்பட்டதால் விமானி சமயோசிதமாக விமானத்தை தரையிறக்கினார்.

விமானத்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் உள்பட 139 பேரும் பாதுகாப்புடன் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

English summary

The flight from Bangalore to Patna made an emergency landing at Nagpur Airport due to a sudden malfunction. The plane, owned by Co Burst, landed in Nagpur due to an engine malfunction and the safety of the passengers. All 139 people on board were safely evacuated, including passengers.