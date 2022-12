99 வயதான மோடியின் தாய்.. திடீர் உடல்நலக்குறைவு! மருத்துவமனையில் அனுமதி - குஜராத் வரும் பிரதமர்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாயார் ஹீராபென் மோடிக்கு திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவை தொடர்ந்து அவர் அஹமதாபாத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்து உள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீராபென் மோடி அஹமதாபாத்தில் உள்ள தனது வீட்டில் வசித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் நேற்றிரவு அவருக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உள்ளது.

இதனை தொடர்ந்து அவர் மருத்துவமனைக்கு உடனடியாக கொண்டு செல்லப்பட்டார். அஹமதாபாத்தில் உள்ள யுஎன் மேத்தா இதயவியல் மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

English summary

PM Modi's Mother Heeraben Modi Health News Updates in Tamil: Prime Minister Narendra Modis mother Heeraben Modi has been admitted to a hospital in Ahmedabad following a sudden illness. The hospital administration said that her condition is stable.