தாய் மறைவின் போதும் கூட.. தளராத பிரதமர் மோடி.. காணொலி வாயிலாக திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்

oi-Halley Karthik

கொல்கத்தா: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீரா பெண் இன்று அதிகாலை காலமான நிலையில், இன்று மேற்கு வங்கத்தில் மோடி பங்கேற்க இருந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுவதாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால், இந்நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்படாது என்று தகவல்கள் தற்போது வெளி வந்துள்ளன. மட்டுமல்லாது பிரதமர் காணொலி வாயிலாக இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

பிரதமர் மோடியின் தயார் ஹீரா பெண் கடந்த காலங்களில் நல்ல உடல் நலத்துடன் இருந்து வந்துள்ளார். கடந்த 2016ம் ஆண்டு பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை அறிவிக்கப்பட்டபோது இந்த அறிவிப்புக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார். அதேபோல கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான தடுப்பூசி போட தொடங்கிய காலத்தில் பெரும் வதந்திகள் பரவின. ஆனால் இவர் தானாக முன் வந்து இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கொண்டார். இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் அறியப்பட்டார்.

இவ்வாறு இருக்கையில் குஜராத்திற்கு மோடி ஒவ்வொருமுறை செல்லும் போதும் தனது தாயை சந்திப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். இந்நிலையில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் (டிச.27) ஹீரா பெண்னுக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவர் அகமதாபாத்தில் உள்ள யு.என்.மேத்தா இருதய நோய்க்கான மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரது உடல் நிலை சீராக இருப்பதாக மருத்துவமனை தரப்பிலிருந்து அறிக்கை வெளியானது.

English summary

As Prime Minister Narendra Modi's mother Heera Pan passed away early today, it was said that all the programs that Modi was scheduled to attend in West Bengal today have been cancelled. However, reports have now surfaced that these events will not be cancelled. It is also said that the Prime Minister will participate in the event through video.