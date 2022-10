இந்தியாவின் முதல் சூரிய சக்தி கிராமமாகும் குஜராத்தின் மோதேரா.. அடிக்கல் நாட்டும் பிரதமர் மோடி!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: இந்த ஆண்டு இறுதியில் குஜராத் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக குஜராத்தில் ஆட்சியில் இருந்து வரும் பாஜக இந்த முறையும் ஆட்சியை தக்கவைத்துக்கொள்ள முயன்று வருகிறது. இந்நிலையில் அம்மாநிலத்தில் மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

இவ்வாறு இருக்கையில், குஜராத்தில் ரூ.14 ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் நலத்திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்கிறார்.

கொஞ்சமும் முன்னேற்றம் இல்லை.. குஜராத் அரசை விமர்சித்து பேசிய பிரதமர் மோடி? உண்மை என்ன?

With the Gujarat Legislative Assembly elections to be held at the end of this year, the election field has started to heat up. The BJP, which has been in power in Gujarat for the past few years, is trying to retain power this time. In this case, there is a three-way competition in the state.Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi is launching welfare schemes worth Rs 14,000 crore in Gujarat.