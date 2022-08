படுத்தேவிட்டானய்யா.. ஓட்டுக்காக மாணவிகளின் காலில் விழுந்து கெஞ்சிய மாணவர்கள்! கலகல ராஜஸ்தான்

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம் முழுவதும் இன்று நடந்த பல்கலைக்கழகம், கல்லூரி மாணவர் சங்க தேர்தலில் ஓட்டுக்கேட்டு மாணவிகளின் காலில் விழுந்து மாணவர்கள் விழுந்து கெஞ்சியது தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் ஏதாவது ஒரு மாநிலத்தில் தேர்தல் நடந்து வருகிறது. தேர்தல் மட்டும் வந்துவிட்டால் போதும் கோட்டையில் இருக்கும் எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் செல்வந்தர்கள் வீதிகளில் இறங்கி சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வயது பாகுபாடு இன்றி கால்களில் விழுந்து ஓட்டு கேட்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.

கட்சி சார்ந்த இத்தகைய தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கே ‛டப்' கொடுக்கும் வகையில் தான் ஒரு சம்பவம் ராஜஸ்தானில் நடந்துள்ளது. அதாவது மாணவர் சங்க தேர்தலில் ஓட்டு கேட்டு மாணவ-மாணவிகள் சகமாணவ-மாணவிகளின் கால்களில் விழுந்து ஓட்டு கேட்ட சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதுதொடர்பான விபரம் வருமாறு:

English summary

A video has been released regarding students falling at the feet of female students who were voting in the university and college student union elections that took place across the state of Rajasthan today.