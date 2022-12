நண்பரை தொடர்ந்து.. ரஷ்ய எம்பி ஒடிசாவில் பலி.. அதிபர் புதினை தாக்கியவர் மாடியில் இருந்து விழுந்தார்

India

oi-Nantha Kumar R

புவனேஸ்வர்: உக்ரைன் மீதான போர் நடவடிக்கையில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை பயங்கரவாதி என பொருள்படும்படி விமர்சனம் செய்த அந்நாட்டின் பெரும்பணக்காரரும் எம்பியுமான பாவெல் அன்டோவ் இந்தியாவில் மர்மமான முறையில் மரணமடைந்துள்ளார். ஒடிசாவில் தங்கிய அவர் ஓட்டலின் 3வது மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து இறந்துள்ளார். 2 நாட்களுக்கு முன்பு அவரது நண்பர் இறந்த நிலையில் தற்போது பாவெல் அன்டோவ் மர்மரணமடைந்த சம்பவம் சர்ச்சையையும், சந்தேகங்களையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ரஷ்யாவில் எம்பியாக இருந்தவர் பாவெல் அன்டோவ். தொழிலதிபரான இவர் பெரும் கோடீஸ்வரராவார். இவர் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை அடிக்கடி கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருவதை வாடிக்கையாக வைத்தருந்தார்.

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்தது. இந்த போர் இன்னும் முடிவுக்கு வராத நிலையில் பாவெல் அன்டோவ், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருந்தார்.

பிரதமர் மோடியுடன் தொலைபேசியில் பேசினேன்...மனிதாபிமான உதவிகள் செய்ததற்கு நன்றி..உக்ரைன் அதிபர் ட்விட்

English summary

Pavel Antov, the country's richest man and MP who criticized Russian President Vladimir Putin as a terrorist for his military action against Ukraine, has died mysteriously in India. He died after falling down from the 3rd floor of a hotel while staying in Odisha. The incident of Pavel Antov's mysterious death while his friend died 2 days ago has caused controversy and suspicions.