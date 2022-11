ஷாக்.. ராகுல் யாத்திரையில் சட்டென விழுந்த திக்விஜய் சிங்.. தள்ளிவிடப்பட்டாரா? வெடித்த வார்த்தை போர்

India

oi-Nantha Kumar R

இந்தூர்: மத்திய பிரதேசத்தில் ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை நடைபெற்று வரும் நிலையில் மூத்த தலைவர் திக்விஜய் சிங் பொத்தென தவறி விழுந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது. இதையடுத்து தற்போது வார்த்தை போர் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் திக்விஜய் சிங் தள்ளிவிடப்பட்டதாக பாஜக கூறியுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ராகுல் காந்தி தலைமையில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கன்னியாகுமரியில் இருந்து ராகுல் காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் காஷ்மீர் வரை நடந்து செல்கின்றனர்.

இது காங்கிரஸ் கட்சியினரை உற்சாகப்படுத்தும். வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு நிச்சயம் கைக்கொடுக்கும் என ராகுல் காந்தி நம்புகிறார்.

ராகுல் பாதயாத்திரை போறெதல்லாம் வேஸ்ட்டா கோபால்? ராஜஸ்தானில் மீண்டும் கெலாட் VS பைலட் சண்டை!

English summary

While Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra is going on in Madhya Pradesh, senior leader Digvijay Singh has come as a shocker. The BJP has said that Digvijay Singh has been pushed aside as there is now a war of words.