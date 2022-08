உடலில் காயங்கள்.. நடிகையான பாஜக லீடர் சோனாலி போகத் கொலை.. பின்னணியில் 2 உதவியாளர்கள்? பகீர் தகவல்

India

பானாஜி: நடிகையான ஹரியானா பாஜக நிர்வாகி சோனாலி போகத் கோவாவில் மாரடைப்பால் இறந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதுதொடர்பாக அவரது உதவியாளர்கள் 2 பேரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் தான் அவரது உடலில் காயங்களுக்கான அடையாளங்கள் இருப்பது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

ஹரியானாவை சேர்ந்தவர் சோனாலி போகத் (வயது 43). இவர் பாஜகவின் மகளிர் அணி முன்னாள் தேசிய துணை தலைவர், தேசிய செயற்குழு உறுப்பினராகவும் செயல்பட்டார்.

தொலைக்காட்சியில் தொகுப்பாளராக பணியாற்றி இவர் சில டிவி தொடர்களிலும் நடித்தார். சமீபத்தில் டிக்டாக் மூலம் பிரபலம் அடைந்தார். இன்ஸ்டாவிலும் பல வீடியோக்களை பதிவிட்டார். இதனால் அவருக்கு ரசிகர்கள் அதிகரித்தனர்.

அதிரடி திருப்பம்.. பாஜக பெண் நிர்வாகி மரணம் கொலை வழக்காக மாற்றம்.. உணவில் விஷமா? தீவிர விசாரணை

A murder case has been registered after actress Haryana BJP functionary Sonali Phogat died of a heart attack in Goa. In this regard, while the police are interrogating his 2 assistants, it has been revealed through the post-mortem report that there are marks of injuries on his body.