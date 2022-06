வெளியுறவுத்துறைக்கு தெரியாமல் ரகசிய மீட்.. ஷார்ஜா மன்னரை அழைத்து சென்றேன் - பகீர் கிளப்பும் ஸ்வப்னா!

India

oi-Vignesh Selvaraj

கொச்சி : ஷார்ஜா மன்னர் திருவனந்தபுரம் வந்தபோது வெளியுறவுத்துறைக்கு தெரியாமல் நான்தான் பினராயி விஜயனின் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றேன் எனக் கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார் ஸ்வப்னா சுரேஷ்.

கேரளாவில் பெரும் புயலையே கிளப்பிய திருவனந்தபுரம் தங்க கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஸ்வப்னா சுரேஷ், தொடர்ந்து கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனுக்கு கடத்தலில் முக்கிய பங்கு உள்ளதாக குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.

இந்நிலையில், முதல்வர் பினராயி விஜயனின் அரசு இல்லத்திற்கு தான் பலமுறை சென்றுள்ளதாகவும், அதுவும் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாகச் சென்றதாகவும் ஸ்வப்னா சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

பலிகடா.. உண்மையான குற்றவாளிகளை விசாரிக்கவே இல்ல.. பிரதமர் மோடியை சந்திக்க நேரம் கேட்ட ஸ்வப்னா சுரேஷ்

English summary

Swapna Suresh has said that When Sharjah sheik came to Thiruvananthapuram, I was the one who took him to Kerala CM Pinarayi Vijayan's cliff house without the knowledge of external affairs department.