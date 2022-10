போலீஸ் அங்கிள்.. பிடிச்சி ஜெயில்ல போடுங்க சார் எங்க அம்மாவை.. 3 வயது சிறுவன் "சம்பவம்"

India

போபால்: அம்மா திட்டியதால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி 3 வயது சிறுவன் போலீஸ் நிலையம் சென்று பேப்பரில் புகார் எழுதிக்கொடுத்து கையெழுத்திடுவது போல வீடியோ காட்சி சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

வீட்டில் அம்மா, அப்பாவிடம் திட்டு வாங்காதவர்களை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம். ஏன் பல 90 கிட்ஸ்கள் வாங்காத அடியே கிடையாது..

இப்போதைய 2 கே கிட்ஸ்கள் எல்லாம் இதை சகித்துக்கொள்வது இல்லை என்று நெட்டிசன்கள் கூட அவ்வப்போது மீம்ஸ்கள் போட்டு ரசிக்க வைக்கின்றனர்.

English summary

A video of a 3-year-old boy going to the police station to report him to the police after his mother scolded him and signing a paper with the police officer is spreading rapidly on social media.