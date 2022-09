செம.. நீதிபதிக்கு 31 வருஷமா அப்பா "டிரைவர்".. கடின உழைப்பால் "ஜட்ஜ்" ஆன மகள்.. இதுதான் சாதனை!

India

oi-Halley Karthik

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கடந்த 31 ஆண்டுகளாக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்தவரின் மகள் ஒருவர் நீதிபதிகளுக்கான தேர்வில் தேர்ச்சியடைந்துள்ள சம்பவம் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தான் 6ம் வகுப்பிலிருந்து நீதிபதியாக வேண்டும் என்று கனவு கண்டிருந்ததாகவும் அதனை நோக்கி எடுத்த முயற்சிகளையடுத்தே தற்போது தேர்வாகியுள்ளதாகவும் ஓட்டுநரின் மகள் கூறியுள்ளார்.

மட்டுமல்லாது இந்த போராட்டத்தில் தனியார் பயிற்சி அமைப்புகளின் ஏமாற்று தனத்தையும் அவர் விரிவாக கூறியுள்ளார்.

English summary

In the state of Rajasthan, a daughter of a high court judge's driver for the last 31 years has passed the state judiciary exam. The driver's daughter said that she had dreamed of becoming a judge since the 6th standard and has now been selected after the efforts she made towards it. Not only this, she has also detailed the deception of private training organizations in this struggle.