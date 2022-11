அன்று மட்டும் 3,165 டிக்கெட்டுகள்.. கலங்கடித்த 'மோர்பி' பால விபத்து.. தடயவியல்துறை ஷாக் ரிப்போர்ட்!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: மோர்பி பாலம் விபத்து நடைபெற்ற அன்று விற்பனைக்காக 'ஒரேவா' குழுமம் 3,165 டிக்கெட்டுகளை வழங்கி இருந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்த விபத்தில் 140க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்த நிலையில் குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் இந்த சம்பவம் குறித்த வழக்கை தானாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டது.

தற்போது விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதேபோல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எந்த படகுகளும் ஆற்றில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்றும் தெரிய வந்துள்ளது.

It has been reported that 'Orewa' Group had offered 3,165 tickets for sale on the day of the Morbi bridge accident. As more than 140 people died in this accident, the Gujarat High Court took up the case on its own initiative. The above information has been released while the investigation is currently underway. It is also learned that no boats have been kept in the river as a precautionary measure.