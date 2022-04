ஷாக் சம்பவம்! 11 வயது சிறுமியை சீரழித்த ஆறு பேர்! எல்லோருமே 15 வயசுக்குள்ள! அதிர்ந்து போன போலீசார்!

India

ரஞ்சி : ஜார்கண்ட் மாநிலம் குந்தி மாவட்டத்தில் 11 வயது சிறுமியை 15 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆறு சிறுவர்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நிலையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட 6 பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாக அஸ்ஸாம், பீகார், மேற்கு வங்கம், உத்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெண்கள் குறிப்பாக 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்த மாநிலங்களுக்கு அடுத்தபடியாக ராஜாஸ்தான், மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மைனர் சிறுமிகளுக்கு வன்கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அரங்கேறி வருகின்றனர்.

