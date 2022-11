ஜஸ்ட் 20,000 ஓட்டுகள்தான்.. சீட் கேட்டா தர மாட்டீங்களா? குஜராத்தில் பாஜகவை அதிர வைத்த "தலைக்கட்டு"

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தின் வதோதரா மாவட்டத்தில் கட்சி சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்காததால் பாஜகவின் முக்கிய 'தலைக்கட்டு' ஒருவர் சுயேட்சையாக களம் இறங்கியுள்ளார். இதனால் தொகுதியில் நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது.

மாநிலத்தில் முதற்கட்டமாக டிசம்பர் 1ம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கும், 5ம் தேதி 2ம் கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

கடந்த 27 ஆண்டுகளாக குஜராத்தில் வெற்றி கொடி நாட்டி வரும் பாஜக இந்த முறையும் ஆட்சியை மீண்டும் எப்படியாவது தக்க வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கடும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கிடையில் கட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த பிரச்னை வாக்கு வங்கியை பாதிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

A prominent figure of the BJP has entered the field as an independent after he was not given a chance to contest again on the party's behalf in Gujarat's Vadodara district. As a result, there is a four-cornered competition in the constituency. Elections will be held for 89 constituencies in the first phase on December 1 and for 93 constituencies in the second phase on December 5.