புருஷன் செத்தா.. மறுமணம் பண்ணுவியா? 21 வயது பெண்ணின் ஆடையை கிழித்து.. குஜராத்தில் கொடூர தாக்குதல்!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் கணவனை இழந்த 21 வயது இளம்பெண் ஒருவர் மறுமணம் செய்ய முயன்றதற்காக உறவினர்களால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தின் அம்ரேலி மாவட்டத்தில் 21 வயது இளம்பெண் ஒருவர் வசித்து வருகிறார். இவருக்கு ஏற்கெனவே திருமணமான நிலையில் அவரது கணவர் நீண்ட நாட்களாக உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் இளம்பெண்ணை வெகுவாக பாதித்துள்ளது. இதனையடுத்து கணவன் இறந்த சில மாதங்கள் கழித்து அப்பெண் மற்றொரு திருமணத்திற்கு தயாராகியுள்ளார்.

குஜராத் முதல்வராக மீண்டும் பதவியேற்ற பூபேந்திர படேல்! ஓயாத உழைப்பு! அதிர்ந்து பேசாத குணம்! யார் இவர்

English summary

A 21-year-old girl who lost her husband in the state of Gujarat was brutally beaten up by her relatives for trying to remarry.