"போக்குவரத்து விதிமீறினால் அபராதம் கிடையாது பூங்கொத்து தான்" குஜராத் அரசு வினோத அறிவிப்பு!

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத் மாநிலத்தில் தீபாவளியையொட்டி போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு போலீசார் அபராதம் விதிக்கமாட்டார்கள் என்றும் பூங்கொத்து தான் வழங்குவார்கள் என்றும் அம்மாநில அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

போக்குவரத்து நெரிசலால் ஒருப்பக்கம் வாகன ஓட்டிகள் திண்டாடி வரும் நிலையில், விபத்துக்களும் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. பெரும்பாலும் விபத்துக்களுக்கு சாலை விதிகளை முறையாக பின்பற்றாததே காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

சீன ராணுவ குவிப்புக்கு சிவப்பு கம்பளம் தந்த இலங்கை குஜராத் பாதுகாப்பு கண்காட்சியில் பங்கேற்பு!

English summary

The Gujarat government has announced that the police will not fine those who commit traffic violations on the occasion of Diwali.