'எனக்கும் பசிக்கும்ல'..திருட சென்ற வீட்டில் கிச்சடி சமைத்து ருசித்த திருடன்.. தட்டோடு தூக்கிய போலீஸ்

oi-Rayar A

கவுகாத்தி: 'திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால், திருட்டை ஒழிக்க முடியாது' என்பது பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரனாரின் முத்தான பாடல் வரிகள். இந்த வரிகளை போன்றே போலீசார், நீதிமன்றம் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் திருடர்களை திருத்த முடியாது.

என்னதான் கெடுபிடிகள் இருந்தாலும் திருடர்கள் புதுசா, புதுசா எதையாவது யோசித்து திருடி விடுகிறார்கள். சில திருடர்கள் தங்களது வேலை முடிந்தவுடன் நைசாக தப்பித்து விடுகின்றனர். ஆனால் வேறு சில திருடர்கள் திருட சென்ற இடத்தில் விநோதமான முறையில் செயல்பட்டு போலீசாரிடம் மாட்டிக் கொள்கின்றனர்.

English summary

The thief who cooked and ate Kichadi at the house he went to steal in Guwahati, Assam, was caught by the police. The thief who wanted Kichadi is now counting the wire