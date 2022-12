இமாச்சலில் பாஜக- காங்கிரசுக்கு ஷாக் கொடுத்த அதிருப்தி வேட்பாளர்கள்.. 4 தொகுதிகளில் லீடிங்!

India

oi-Mani Singh S

சிம்லா: இமாசல பிரதேசத்தில் பாஜக சீட் கொடுக்காத அதிருப்தியில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட 3 பேர் முன்னிலை வகித்து வருகின்றனர். அதேபோல், காங்கிரஸ் மீதான அதிருப்தியால் சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட ஒருவரும் முன்னிலையில் உள்ளார்.

68 தொகுதிகளை கொண்ட இமாசல பிரதேசத்தில் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை பிடிக்க 35 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவது அவசியம்.

தற்போது பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் இமாசல பிரதேசத்தில் இந்த முறையும் பாஜகவே மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் கூறின.

குஜராத்தில் ஆரம்பமே அசத்தல்.. தபால் வாக்குகளில் பாஜக முன்னிலை.. ஆம் ஆத்மி. காங் நிலவரம் என்ன?

English summary

In Himachal Pradesh, 3 independent candidates are leading in the dissatisfaction of not giving seats to BJP. Likewise, one who contested as an independent due to his dissatisfaction with the Congress is also in the lead.