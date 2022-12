மோடி டிரெஸ்ஸை பார்த்தீங்களா? படு மோசமாக கமெண்ட்! மன்னிப்பு கேட்ட திரிணாமுல் எம்எல்ஏ! ஆனால் ட்விஸ்ட்

India

oi-Jackson Singh

கொல்கத்தா: பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெண் போல உடை அணிந்ததாக விமர்சனம் செய்த திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ கீர்த்தி ஆசாத், தனது பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கோரியுள்ளார்.

எனினும், அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை. இதனால் மேலும் கொதித்துப் போன பாஜகவினர் கீர்த்தி ஆசாத்துக்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தரக்குறைவாக விமர்சனம் செய்துவிட்டு, அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்காமல் இருப்பது கீர்த்தி ஆசாத்தின் இறுமாப்பை காட்டுவதாகவும் பாஜகவினர் கூறியுள்ளனர்.

அத்துமீறும் சீனா.. சுயலாபத்துக்காக நாட்டை சீர்குலைக்கும் பிரதமர் மோடி.. காங்கிரஸ் மேஜர் ‛அட்டாக்’

English summary

Trinamool Congress MLA Kirti Azad has apologized for his remarks after criticizing Prime Minister Narendra Modi for dressing like a woman. However, he did not apologize to Prime Minister Narendra Modi.