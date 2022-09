பஞ்சாப்பில் ஆளுநரை விமர்சிக்கும் ஆம் ஆத்மி.. 75 ஆண்டுகளில் இப்படி யாரும் கேட்டதில்லை என சாடல்!

India

அமிர்தசரஸ்: பஞ்சாப்பில் சட்ட சபை அமர்வு கூடுவதற்கு முன்பாக அதன் அலுவல்கள் என்ன என்பது குறித்து 75 ஆண்டுகளில் எந்த ஜனாதிபதியும்.. கவர்னரும் கேட்டதில்லை.. என்று ஆம் ஆத்மி கட்சி அம்மாநில கவர்னரை விமர்சித்துள்ளது.

டெல்லி முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், விரைவில் குஜராத்தில் நடக்க உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற தற்போதே தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இதற்காக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அடிக்கடி குஜராத் சென்று மக்களை சந்தித்து, 'எங்கள் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் இதையெல்லாம் செய்வோம்' என ஏராளமான வாக்குறுதிகளை அளித்து வருகிறார்.

The Aam Aadmi Party has criticized the governor saying that in 75 years, no president or governor has asked about the duties of the legislative assembly in Punjab before it convenes.