நுபுர்சர்மாவுக்கு ஆதரவு! டெய்லரின் தலையை துண்டித்த 2 பேர் கைது! பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பா?

India

oi-Nantha Kumar R

உதய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் உதய்ப்பூரில் நுபுர்சர்மாவுக்கு ஆதரவாக பதிவு செய்த டெய்லரை தலை துண்டித்து கொலை செய்து வீடியோ வெளியிட்டு பிரதமர் மோடிக்கும் மிரட்டல் விடுத்த 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால் 7 போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் கைதானவர்களுக்கு ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணையை துவக்கி உள்ளனர்.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் உள்ள மால்டாஸ் தெருவில் வசித்து வருபவர் கண்ணையா லால். கண்ணையா லால் தையல் தொழிலாளி (டெய்லர்)ஆவார்.

இந்நிலையில் அவரது கடைக்குள் நுழைந்த 2 பேர் அவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டனர். மேலும் ஆத்திரமடைந்த மர்மநபர்கள் அவர் மீது தாக்குதல் நடத்தினர்.

நுபுர்சர்மாவுக்கு ஆதரவு! தையல்காரரை படுகொலை செய்து வீடியோ வெளியிட்ட இருவர்! பதற்றத்தில் ராஜஸ்தான்

English summary

Police have arrested two people for threatening Prime Minister Modi and beheading a Tailor who had support of Nupur Sharma in Udaipur, Rajasthan. Curfew has been imposed in 7 police border areas due to the tense situation. NIA officials have also launched an investigation into the arrests on suspicion of having links with the IS terrorist organization.