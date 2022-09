கணவர் இறந்ததை ஏற்க முடியவில்லை.. கோமாவில் இருப்பதாக நம்பி.. 18 மாதங்களாக சடலத்துடன்.. ப்ச் பரிதாபம்

India

oi-Jackson Singh

கான்பூர்: தனது கணவர் இறந்து போனதை நம்ப முடியாமல் தவித்த மனைவி, அவர் கோமாவில் இருப்பதாக தன்னை தானே ஏமாற்றிக் கொண்டு அவர் சடலத்துடன் 18 மாதங்களாக இருந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எத்தனை உறவுகள் இருந்தாலும் கணவன் - மனைவி உறவு தனித்துவமான ஒன்றுதான். தாய், தந்தை, உடன் பிறந்தவர்கள் ஆகியோருடனான உறவு இயற்கையானது. ரத்த உறவுகள் என்பதால் இயற்கையாகவே அவர்கள் மீது ஒரு பற்றுதல் அனைவருக்குமே இருக்கும்.

ஆனால் கணவன், மனைவி உறவு அப்படி அல்ல. எங்கேயோ பிறந்து வளர்ந்த இருவர், திருமணம் என்ற சடங்கின் மூலமாக ஒன்றிணைகிறார்கள். அவர்களுக்கு இடையே ரத்த பந்தமும் கிடையாது. ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல, ரத்த உறவுகளை தாண்டியும் கணவன் - மனைவி இடையேயான பிணைப்பு அதிகமாகிறது. இதனால்தான், இந்த உறவை புனிதமானது என பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

English summary

In a sad incident in Uttar Pradesh, wife kept his husband's body at home for almost 18 months thought that he was in coma.