நம்பிக்கை துரோகம்! வாய்ப்பே இல்லை.. என்னால் முடியாது! காங். தலைவர் தேர்தல்.. ஓப்பனாக விளாசிய கெலாட்

India

oi-Vigneshkumar

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட குழப்பம் பரபரப்பைக் கிளப்பி இருந்த நிலையில், இது தொடர்பாக ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல் அக். 17ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நடைபெறும் தேர்தலில், சசி தரூர் களமிறங்க உள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டார்.

மறுபுறம் சோனியா காந்திக்கு நம்பிக்கைக்குரிய நபர்களில் ஒருவரான அசோக் கெலாட்டும் இந்தத் தேர்தலில் களமிறங்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியானது. இருப்பினும், கடைசி நேரத்தில் பல குழப்பங்கள் ஏற்பட்டது.

பொன்னியின் செல்வன் எஃபெக்ட்! சோழ மன்னர்களின் பெயர் கொண்டவரா நீங்க? கவுரவிக்கும் ஹக்கீம் பிரியாணி!

English summary

Ashok Gehlot says he can't took stand against Rajasthan MLAs Who saved congress govt on 2020: Ashok Gehlot says Sachin pilot is involved in anti party activites.