கணவனின் கழுத்தை அறுத்து கவரில் போட்டு, சாலையில் நடந்த மனைவி.. தெறித்து ஓடிய மக்கள்.. நடந்தது என்ன?

India

oi-Rajkumar R

அமராவதி : ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் அருகே குடும்ப தகராறில் கணவனின் கழுத்தை அறுத்து தனியாக எடுத்து பையில் போட்டு சாலைகளில் உடை முழுவதும் ரத்தக்கறையுடன் சுற்றித்திரிந்த பெண்ணால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டு கணவன் மனைவியை கொல்வதும் மனைவி கணவனை கொல்வது போன்ற சம்பவங்கள் அடிக்கடி ஏற்பட்டு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. ஆனால் ஒரு சில சம்பவங்கள் பெரும் பேசுபொருள் ஆகின்றன.

காரணம் முறையற்ற உறவு, வயதுக்கு மீறிய உறவு, கணவன் மதுபோதைக்கு அடிமையாதல் உள்ளிட்டவைகளால் ஏற்படும் பாதிப்பு குடும்பத்தினரை மட்டுமல்லாது அவர்களின் குழந்தைகளையும் பாதிக்கும். இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் தான் ஆந்திராவில் நிகழ்ந்துள்ளது.

English summary

In a family dispute near Chittoor, Andhra Pradesh, a woman cut her husband's neck, took him alone, put him in a bag and walked around the streets with bloodstains all over his clothes.