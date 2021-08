ஆப்கனில் பெண்கள், குழந்தைகள் நிலை குறித்து கவலை.. அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து உள்பட 21 நாடுகள் கூட்டறிக்கை

International

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் நிலை குறித்து மிகவும் கவலை கொள்வதாக அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் கனடா உட்பட 21 நாடுகள் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டுள்ளன. ஆப்கானிஸ்தானில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்து வந்த உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

ஆப்கான் அரசை, ராணுவத்தை முறியடித்து அதிரடியாக ஆட்சி அதிகாரத்தை தலிபான்கள் கைப்பற்றி உள்ளனர்.

ஆப்கானில் இருந்து அமெரிக்க ராணுவ படைகள் விலகிச்சென்ற பிறகு மொத்த ஆப்கானிஸ்தானையும் தாலிபான்கள் தங்கள் வசம் கொண்டு வந்துள்ளனர்

21 countries, including the United States, the United Kingdom, Australia and Canada, have issued a joint statement expressing concern over the plight of women and girls in Afghanistan