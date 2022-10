பிலிப்பைன்ஸை புரட்டி எடுத்த மழை வெள்ளம்.. நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி 47 பேர் பலி- மீட்பு பணிகள் தீவிரம்!

International

oi-Vignesh Selvaraj

மணிலா : பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் பெரும் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி 47 பேர் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையினால் அங்கு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் அந்நாட்டின் பல நகரங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கி உள்ளன.

சின்சுவாட் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் 47 பேர் வெள்ளத்தில் மூழ்கியும், நிலச்சரிவில் சிக்கியும் பலியானதாக பேரிடர் மீட்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

நிலச்சரிவில் சிக்கி பலியானவர்களில் 11 பேரின் உடல்கள் மட்டுமே மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Due to continuous heavy rains in the Philippines, floods have occurred there. Many cities in the country are flooded. 47 people were killed in landslides caused by heavy floods in the Philippines.