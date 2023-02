இளைய மனைவிக்கு வயது 35.. மூத்த மகனுக்கு 35.. 12 மனைவிகள்.. 102 குழந்தைகள்.. "அதிர" வைத்த தாத்தா

102 குழந்தைகள் இருந்தாலும் இந்த முதியவர் இவர்கள் அனைவரையும் மிகச்சரியாக வளர்த்திருப்பதாக உள்ளூர்வாசிகள் கூறுகின்றனர். இக்குழந்தைகள் யார் மீதும் திருட்டுப்பழியே கிடையாதாம்.

International

oi-Halley Karthik

கம்பாலா: உகாண்டாவில் 12 மனைவிகள் 102 குழந்தைகள் மற்றும் 578 பேரக்குழந்தைகளுடன் வாழந்து வரும் முதியவர் ஒருவர் இனி குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று கூறியுள்ளார்.

கிழக்கு உகாண்டாவின் புடலேஜா மாவட்டத்தில் உள்ள புகிசா கிராமத்தில் வசித்து வருபவர் மூசா ஹசஹ்யா கசேரா. 68 வயதான இவருக்குதான் இந்த கிராமத்திலேயே பெரிய குடும்பம் இருக்கிறது. இவரை சமீபத்தில் ஆங்கில செய்தி ஊடகம் ஒன்று பேட்டி எடுத்திருந்தது. இதில் அவர் கூறிய பல விஷயங்கள் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பேட்டியில் அவர் கூறியுள்ளதாவது, "நான் பிறந்த குடும் மிகவும் சிறியது. எனக்கு ஒரு சில சகோதரர்கள் மட்டுமே இருந்தார்கள்.

எனக்கு பெரிய குடும்பம் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். இது பற்றி எனது சகோதரர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடம் பேசும்போது என்னை நிறைய திருமணம் செய்துக்கொள்ள கூறினார்கள். தொடக்கத்தில் நான் இது பற்றி அதிகம் யோசிக்கவில்லை. இளைஞனாக இருந்தபோது ஒரு கறிக்கடையில் வேலை செய்து வந்தேன். அப்போது எனக்கு பெண் பார்க்க தொடங்கினார்கள். 1972ம் ஆண்டு 17 வயதுடைய பெண்ணை முதலில் எனக்கு கட்டி வைத்தார்கள்.

English summary

An elderly man living in Uganda with 12 wives, 102 children and 578 grandchildren has said he will never have any more children.