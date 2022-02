International

தாஷ்கண்ட்: இந்த நவீன உலகில் ஒரு சில மனிதர்களின் மனம் மரத்து போய் விடுகிறது. பெற்ற தாய், தந்தையை கொடுமைப்படுத்திய மகன்கள், குழந்தையை சித்ரவதை செய்த தாய் என்ற சம்பவங்களை அவ்வப்போது நாம் பார்த்திருக்கலாம்.இந்த வரிசையில் கொடூர தாய் ஒருவர் செய்த செயலைபற்றிதான் இப்போது பார்க்க போகிறோம்.

பெற்ற குழந்தையை கரடி குழியில் தூக்கி வீசிய தாய்.. காரணத்தை கேட்டா ஷாக் ஆகிடுவீங்க.. பகீர் வீடியோ!

அதாவது உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டில் உள்ள தாஷ்கண்டில் மிருகக்காட்சிசாலை ஒன்று உள்ளது. இங்கு ஒரு பெண் தனது 3 வயது மகளை கரடி குழியில் தூக்கி எறியும் பகீர் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

English summary

A video has been released of a woman throwing her 3-year-old daughter into a bear pit at a zoo in Uzbekistan.Many who have seen this video have been condemning the woman who has a cruel mind