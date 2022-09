"மனுஷனா மாறுங்க".. சகோதரனின் கல்லறையில்.. முடியை மழித்து.. சீறிய இஸ்லாமிய பெண்.. ஹிஜாப் போராட்டம்!

International

oi-Halley Karthik

தெஹ்ரான்: முறையாக ஹிஜாப் அணியவில்லை என்று கூறி 22 வயது இளம் பெண் ஒருவர் ஈரான் நாட்டு காவல்துறையால் தாக்குதலுக்கு உள்ளான நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

மாஷா அமினி என்று அழைக்கப்படும் இந்த பெண்ணின் உயிரிழப்பு நாடு முழுவதும் பெண்களை போராட்டக்களத்தை நோக்கி நகர்த்தியுள்ளது.

இந்த போராட்டத்தில் அரசு அடக்குமுறையை கையாண்டுள்ள நிலையில் போராட்டங்கள் கலவரமாக மாறியுள்ளன. இதில் தனது சகோதரர் உயிரிழந்த நிலையில், தனது முடியை சகோதரனின் கல்லறையில் இளம்பெண் ஒருவர் வெட்டி எறிந்துள்ளார்.

இனிமே கை வைக்க முடியாது! ஹிஜாப் போராட்டத்தில் பெண்ணை தாக்கிய நபர்.. அடுத்து நடந்த செம சம்பவம்

English summary

A 22-year-old woman died after being assaulted by Iranian police for not wearing the proper hijab. The death of the woman, known as Masha Amini, has moved women across the country to protest. The protests have turned into riots as the government has used repression in this protest. When her brother died, a young woman cut off her hair and threw it on her brother's grave.