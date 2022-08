வலுக்கட்டாயமாக குடிக்க வைக்கப்பட்டாரா சோனாலி போகட்? சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பு!

International

oi-Mani Singh S

பானாஜி: நடிகை சோனாலி போகட் மர்ம மரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், நைட் கிளப்பில் சோனாலி போகட்டுக்கு வலுக்கட்டாயமாக மதுவை குடிக்க வைப்பது போன்ற சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நடிகை சோனாலி போகட். இவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் 2 பேருடன் கோவா சென்றிருந்தார்.

இந்த நிலையில் கடந்த 22-ஆம் தேதி சோனாலி போகட் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். அவர் மாரடைப்பால் இறந்ததாக கூறப்பட்டது.

கூல்டிரிங்க்ஸில் மயக்க மருந்து.. தள்ளாடிய சோனாலி போகத்.. தாங்கி பிடித்தது யார்?.. பகீர் வீடியோ!



