தப்பிக்க முயன்ற ஆப்கானிஸ்தான் கால்பந்து வீரர் ஜக்கி அன்வாரி.. விமானத்தில் இருந்து தவறி விழுந்து பலி

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் தேசிய அணி கால்பந்து வீரரான ஜக்கி அன்வாரி காபூல் விமான நிலையத்தில் அமெரிக்க விமானத்தில் இருந்து தவறி விழுந்து இறந்தார் என்று ஆப்கானிஸ்தான் செய்தி நிறுவனம் அரியானா தெரிவித்துள்ளது.

ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி தாலிபன்கள் காபூலை கைப்பற்றிய பின்னர் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து தப்பிக்க ஏராளமான மக்கள் விரும்புகிறார்கள். பலர் அண்டை நாடுகளுக்கு தப்பி ஓடிவிட்டார்கள்.

இன்னமும் பலர் தாலிபன்களிடம் இருந்து தப்பிப்பதற்காக காபூல் விமான நிலையத்தில் குவிந்தனர், பலர் ஓடும் விமானத்தில் ஏற முயன்றனர்

English summary

Afghan national team footballer Zaki Anwari died in fall from US plane at Kabul Airport Zaki Anwari, an Afghan national team footballer died in a fall from a US plane at Kabul airport on Monday. The 19-year-old reportedly climbed onto a C-17 plane that was about to depart from Kabul.