நடுவானில் பிரசவம்: தப்பித்து வந்த ஆப்கான் பெண்ணுக்கு அமெரிக்க விமானத்தில் பிறந்த குழந்தை: நெகிழ்ச்சி

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து தப்பித்து ஜெர்மனிக்கு பறந்த பெண்ணுக்கு நடு வானில் குழந்தை பிறந்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. அங்கிருந்து அமெரிக்க படைகள் வெளியேறிவிட்ட நிலையில் தற்போது மொத்த நாடும் தாலிபான்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளது. காபூல் விமான நிலையம் தவிர மற்ற அனைத்து பகுதிகளும் தாலிபான்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. தாலிபான்கள் இந்த காபூல் விமான நிலையத்தையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர முயன்று கொண்டு இருக்கிறது.

அமெரிக்க படைகளின் உதவியுடன் காபூல் விமான நிலையத்தில் இருந்து மக்கள் சாரை சாரையாக வெளியேறிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். தாலிபான்களின் ஆட்சிக்கு கீழ் ஆப்கானிஸ்தானில் வாழ விருப்பம் இன்றி ஆப்கான் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த ஆப்கான் மக்களை தடுப்பதற்காக தாலிபான்கள் தீவிரமாக முயன்று வருகிறார்கள்.

Afghanistan woman gives birth to a baby girl abroad US plane to Germany minutes before it touches down at the Ramstein Air Base