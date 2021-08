தாலிபான்கள் கையில் ஆப்கானிஸ்தான்.. பெண் உரிமை என்ன ஆகும்?சில நாட்களில் பல மடங்கு உயர்ந்த புர்கா விலை

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சியைக் கைப்பற்றி சில நாட்களே ஆன நிலையில் பெண்கள் கட்டாயம் புர்கா அணிய வேண்டும் எனத் தாலிபான்கள் அறிவித்துள்ளதால், அங்கு புர்கா விலை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாகச் சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

ஆப்கானில் கடந்த சில வாரங்களாகவே உள்நாட்டுப் போர் நடந்து வந்தது. அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதுமே ஆப்கன் படைகள் மீது தாலிபான்கள் தங்கள் தாக்குதல்களைத் தீவிரப்படுத்தின.

பெரும்பாலான இடங்களில் ஆப்கன் படைகள் தாலிபான்களுக்குப் பெரியளவில் எதிர்ப்பு காட்டவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் வெறும் சில வாரங்களில் அஸ்ரப் கானி அரசு ஆப்கனில் கவிழ்க்கப்பட்டது.

வானதியை பார்த்து செல்வபெருந்தகை கேட்ட கேள்வி.. காந்தியை சுட்டது யாரு.. காமராஜரை கொல்ல முயன்றது யாரு?

English summary

After The return of the Taliban, Burqa prices surge tenfold in AfghanistanAfter the Taliban capturing Kabul demand for burqas raised and the price has skyrocketed. During the earlier Taliban rule, women were required to cover their bodies and faces in a burqa and were barred from school, work.