இந்தியாவிற்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்தவர்.. காஷ்மீர் விஷயங்களில் தலையிட்டவர்.. அல்கொய்தா ஜவாஹிரி பின்னணி

International

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: அல் கொய்தா தலைவர் அய்மான் அல் ஜவாஹிரி ஆப்கானிஸ்தான் காபூல் நகரில் அமெரிக்க டிரோன் தாக்குதலில் கொலை செய்யப்பட்டார். இவர் இந்தியாவுக்கும் பெரும் அச்சுறுத்திய நிலையில் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் தலையீீட்டதோடு, ஹிஜாப் விவகாரத்தில் ‛‛அல்லாஹு அக்பர்' என கோஷமிட்ட கர்நாடக மாணவியை பாராட்டி கவிதையில் வாழ்த்தி இருந்த நிலையில் தற்போது கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஒசாமா பின்லேடன் மறைவுக்கு பிறகு அல் கொய்தா தலைவராக தேர்வானவர் தான் அய்மன் அல் ஜவாஹிரி. 71 வயது நிரம்பிய இவர் ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் பதுங்கி இருந்தார்.

இந்நிலையில் தான் நேற்று அமெரிக்க ட்ரோன் தாக்குதலில் அய்மன் அல் ஜவாஹிரி கொலை செய்யப்பட்டார். அமெரிக்காவில் நடந்த இரட்டை கோபுர தாக்குதல் உள்பட நாட்டின் பல்வேறு தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட நிலையில் தற்போது வீழ்த்தப்பட்டுள்ளார்.

காபூலில் அமெரிக்கா டிரோன் தாக்குதல்.. அல் கொய்தா தலைவர் அய்மான் ஜவாஹிரி கொலை.. பிடன் அறிவிப்பு

English summary

Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri was killed in a US drone strike in Kabul, Afghanistan. He has intervened in the Kashmir issue while threatening India as well and has now been murdered while congratulating the Karnataka student who chanted Allahu Akbar'' on the hijab issue.