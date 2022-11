நியூசிலாந்தில் பாதுகாக்கப்படும் “தமிழ் பொக்கிஷம்”.. பாட்டுக்கு பாட்டு அப்துல் ஹமீதின் வியப்பான பதிவு

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஆக்லாந்து: நியூசிலாந்து நாட்டில் சுமார் 500 ஆண்டுகள் பழமையான நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து வந்த கப்பல் மணி அருங்காட்சியகத்தில் போற்றிப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதாக பிரபல தமிழ் தொகுப்பாளர் அப்துல் ஹமீது தெரிவித்து உள்ளார்.

தமிழ் தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் மக்களால் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பாட்டுக்கு பாட்டு. குறிப்பாக 90s கிட்ஸ்களுக்கு விருப்பமான இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியவர் அப்துல் ஹமீது.

எப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை மறக்க முடியாதோ அதேபோன்று அப்துல் ஹமீதின் தோற்றத்தையும், அவரது அழகிய தமிழ் உச்சரிப்பையும் மக்களால் எளிதில் மறக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு புகழ்பெற்ற அந்த நிகழ்ச்சி.

English summary

Famous Tamil presenter Abdul Hameed has informed that the 500-year-old ship bell from Nagapattinam in New Zealand is being preserved in the museum.