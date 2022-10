$17 டிரில்லியன்! 10 ஆண்டுகளில் சீனா புது உச்சம்! இந்தியாவுடன் ஒப்பிட்டால் எவ்வளவு வளர்ச்சி தெரியுமா

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: சீனாவின் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாடு தற்போது நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக ஜி ஜங்பிங் தொடர்வார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், சீனாவின் கடந்த 10 ஆண்டுக்கால வளர்ச்சி குறித்த புள்ளிவிவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இது சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதங்களை கிளப்பி வருகிறது. இந்தியாவும்-சீனாவும் ஏறத்தாழ ஒரே காலகட்டங்களில் விடுதலையடைந்த நிலையில் தற்போது சீனா உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவாகியுள்ளது என்பதை பலர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

English summary

The Congress of the ruling Communist Party of China has now concluded. It has been announced that Xi Jinping will continue as the general secretary of the party. In this case, statistics on China's last 10-year growth have been released. It has sparked debates on social media. Many have pointed out that China has become the world's largest economy as India and China became independent around the same time.