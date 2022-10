என் மகளுடன் ‛டேட்’ செய்யுங்க! ‛டிக்டாக்’ அம்மாவின் 5 கண்டிஷனை பாருங்க! கடைசி ரூல்ஸால் மிரளும் பாய்ஸ்

International

oi-Nantha Kumar R

மெல்போர்ன்: என் மகளுடன் ‛டேட்' செய்யுங்க என 19 வயது இளம்பெண்ணின் அம்மா வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். மேலும் மகளுடன் ‛டேட்' செய்ய விரும்புவோர் 5 நிபந்தனைகளை விதித்துள்ள நிலையில் இதில் கடைசி ரூல்ஸை பார்த்து ஆண்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இணையதளத்தில் அறிவார்ந்தது முதல் வேடிக்கையான செயல்கள் என அனைத்து வகையிலான வீடியோக்கள் நிரம்பி உள்ளன. மேலும் பலர் தங்களின் திறமை வெளிக்காட்டும் வகையில் பாடலுக்கு நடனமாடியும், சிலர் வசனங்களுக்கு நடித்தும் வீடியோ வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக டிக்டாக் என்ற செயலியை பயன்படுத்தி அதிகமானவர்கள் வீடியோ வெளியிட்டு வருகின்றனர். இந்த செயலி இந்தியாவில் தடை செய்யப்படுள்ள நிலையில் பல நாடுகளில் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

என்ன இப்படி வெளிப்படையாக ஆதரிக்கிறார்.. இது நல்லதல்ல.. ஆளுநருக்கு திருநாவுக்கரசர் எச்சரிக்கை

English summary

A 19-year-old girl's mother posted a video asking her to date'' her daughter. And while those who want to date their daughter have imposed 5 conditions, men are protesting against the last rule.