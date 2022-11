கொரோனா கட்டுப்பாடு.. சீனாவில் வெடித்த போராட்டம்.. செய்தியாளரை தூக்கிய சீன போலீஸ்! பிபிசி கண்டனம்

International

oi-Jackson Singh

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்கு எதிராக அந்நாட்டு மக்கள் சிலர் போராட்டங்களை நடத்த தொடங்கியுள்ளனர்.

இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போராட்டக்காரர்களில் பலர் அதிபர் 'ஜி ஜிங்பிங்கை' பதவி விலகுமாறும், ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு எதிராகவும் தொடர் முழக்கங்களை எழுப்பியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இது குறித்து செய்தி சேகரிக்க சென்ற தங்கள் பத்திரிகையாளர் மீது அந்நாட்டு காவல்துறையினர் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதாக பிபிசி செய்தி ஊடகம் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது.

எல்லாரும் கைவிட்டுட்டாங்க.. யாருமே இல்லையாம்? தலைவருக்கே இந்த நிலைமையா.. ஒன்று கூடிய சீனியர்கள்

English summary

As the corona restrictions have been intensified in China, some of the country's people have started protesting against it. This has caused a lot of controversy. Many of the protesters raised slogans calling for the resignation of President Xi Jinping and against the ruling Communist Party. In this case, the BBC news media has condemned that the country's police attacked their journalist who went to collect news about this.