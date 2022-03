கருப்பு சூட்கேஸ்.. சிவப்பு பட்டன் தெரியுமா? ரஷ்யா தந்த பரபர வார்னிங்.. ஹை அலர்ட்டில் உக்ரைன்!

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போரில் அணு ஆயுதம் பயன்படுத்தப்படுமோ என்ற அச்சம் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த போரில் ரஷ்யா சிறிய அளவிலான அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தலாம் என்ற எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

உக்ரைன் போர் தொடங்கிய முதல் வாரமே ரஷ்யா அணு ஆயுத ஏவுகணைகளை பயிற்சி எடுத்தது. அதோடு தங்களின் அணு ஆயுத படை தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் புடின் உத்தரவு பிறப்பித்து இருந்தார். இந்த போரில் ஒரு பக்கம் பாரம்பரியமான போர் முறையில் உக்ரைன் நகரத்தை சுற்றி வளைத்து கடுமையான தாக்குதல்களை ரஷ்ய படைகள் நடத்தி வருகின்றன.

இன்னொரு பக்கம் நவீன ஏவுகணைகள், ஹைப்போர் சோனிக் ஏவுகணைகள், வேக்கம் குண்டுகள் என்று புதிய ரக குண்டுகளை பயன்படுத்தி தாக்குதல்களை ரஷ்யா நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில்தான் ரஷ்யா இந்த போரில் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

