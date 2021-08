'ஜன்னலைக்கூட திறக்காதீர்கள்..' கிரீஸில் மிக மோசமான வெப்ப அலை.. ஐரோப்பாவில் என்ன தான் நடக்கிறது?

International

ஏதென்ஸ்: கிரீஸ் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வெப்ப அலை காரணமாக தெற்கு ஐரோப்பாவின் பல்வேறு இடங்களிலும் பயங்கர காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் சிக்கி பலரும் உயிரிழந்திருக்காலம் என அஞ்சப்படுகிறது.

புவி வெப்ப மயமாதல் காரணமாக உலக நாடுகள் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. ஒருபுறம் மேக வெடிப்பு, வெள்ளம் ஏற்படும் அதேநேரம் மறுபுறம் வெப்ப அலை, பஞ்சம் ஆகியவையும் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

இதைச் சமாளிக்க முடியாமல் வல்லரசு நாடுகள்கூட திணறி வருகின்றன. புவி வெப்ப மயமாதல் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பருவநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகள் பட்டியலில் இப்போது புதிதாக கிரீஸ் நாடும் இணைந்துள்ளது.

Greece is facing one of its worst heatwaves in decades and the country remains on high alert as it continues to battle blazes across the country. Extreme heat and wildfires continued to plague parts of southern Europe on Wednesday, a day after the top temperature in Greece reached 47.1 degrees Celsius.