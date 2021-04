ஜூம் மீட்டிங்கில் நிர்வாணமாக தோன்றிய கனடா எம்.பி.,யால் பரபரப்பு

World

oi-Mohana Priya S

ஒட்டோவா : உலகம் முழுவதும் கொரோனா பரவல் தீவிரமடைந்து வருவதால் பல நாடுகளிலும் அரசின் ஆலோசனை கூட்டங்கள், பார்லிமென்ட் கூட்டங்கள், கருத்தரங்குகள், விழாக்கள் உள்ளிட்டவைகள் ஜூம் உள்ளிட்ட செயலிகள் மூலமே நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதே போன்று கனடா நாட்டில் பார்லிமென்ட் கூட்டம் ஜூம் செயலி வழியாக நடத்தப்பட்டுள்ளது.

கூட்டத்தில் கேள்வி நேரத்தின் போது க்யூபெக் எம்.பி., வில்லியம்ஸ் ஆமோஸ், கேள்வி ஏதும் கேட்கவில்லை. விவாதத்திலும் பங்கேற்கவில்லை. மற்ற உறுப்பினர்கள் ஆன்லைனில் இணைந்திருந்த சமயத்தில் கையில் மொபைல் ஃபோனுடன் கியூபெக்-கனடா தேசியக்கொடிகளுக்கு இடையில் நிர்வாண நிலையில் தோன்றினார்.

இதனால் மற்ற உறுப்பினர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அவரது செயலுக்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து, துரதிஷ்டவசமான இந்த செயலுக்காக வருத்தம் தெரிவிப்பதாக வில்லியம்ஸ் ட்விட்டரில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.