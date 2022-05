தைவானை சுற்றி சூழலும் சீன ராணுவ விமானங்கள்.. அமெரிக்காவுக்கு பொளேர் பதிலடி.. நடந்தது என்ன

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: தைவான் மீது சீனா போரை ஆரம்பித்தால் தைவானுக்கு ஆதரவாகக் களமிறங்கும் என அமெரிக்கா அறிவித்த நிலையில், இதற்குச் சீனா பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

ஜப்பான் நாட்டில் நடைபெற்ற குவாட் உச்ச மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் ஜப்பானுக்குச் சென்றனர்.

அந்த சமயத்தில் குவாட் மாநாடு தொடங்கும் முன்பு, அமெரிக்க அதிபர் பைடன் ஜப்பான் பிரதமரைச் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.

ரஷ்யா பாணியில் சீனா படையெடுக்கும்? ஜனநாயக நாடுகளுக்கு இப்போதே அழைப்பு விடுக்கும் தைவான்!

English summary

China Announces Military Drills Around Taiwan Despite Biden's Warning China announced military drills around Taiwan: (தைவானைச் சுற்றிப் போர்ப் பயிற்சிகளை அறிவித்த சீனா) US President Joe Biden said Washington would intervene militarily if Beijing tried to reunify with the island by force.