"வாழ்நாளில் 100 டன்கள் பால் கறக்கும்.." குளோனிங் பசுக்களை உருவாக்கும் சீனா.. பிளான் இதுதானாம்

பீஜிங்: குளோனிங் முறையில் புதிய வகை கறவை மாடுகளை சீனா உருவாக்கியுள்ளது. 'சூப்பர் கவ்ஸ்' என்று அழைக்கப்படும் இந்த மாடுகளை சீனாவின் வடமேற்கில் உள்ள விவசாயத்துறை மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கியுள்ளது. கடந்த 23 ஆம் தேதி சீனாவின் நின்கிக்சியா மாகாணத்தில் குளோனிங்கில் 3 கன்றுக் குட்டிகள் உருவாக்கப்பட்டதாக சீன ஊடகங்கள் கூறுக்கின்றன.

மனிதனின் வாழ்நாளில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு உணவு பொருள் பால் என்றால் அது மிகையாகாது. ஊட்டச்சத்துமிக்க பால் காலையில் காபியில் தொடங்கி, மதியம் உணவில் தயிராகவும் உணவின் சுவைக்காக நெய்யாகவும் என பல வகைகளிலும் பயன்படுகிறது.

பால் பொருட்கள் சிறு குழந்தைகள் முதல் வயதானவர்கள் வரை அனைவருக்கும் பயன்படும் முக்கிய பொருளாகும். இதனால், உலக சந்தையின் பால் பொருட்களின் வர்த்தகம் பல நூறு பில்லியன் டாலர்களாக உள்ளது.

