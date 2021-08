ஆன்லைன் கேமிற்கு அடிமையாவதை தடுக்க.. சீனா போட்ட சூப்பர் உத்தரவு.. திகைத்து நிற்கும் பொதுமக்கள்

International

oi-Velmurugan P

பெய்ஜிங்: சீனாவில் சிறுவர்கள் ஆன்லைன் கேம்கள் விளையாட வாரத்திற்கு 3 மணி நேரம் மட்டுமே அனுமதி அளித்து அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 18 வயதுக்கு உள்பட சிறுவர்கள் ஆன்லைன் கேமிற்கு அடிமையாவதை தடுக்க சீனா இந்த சூப்பர் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

கொரோனா தொற்று பரவிய பின்னர் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் மொபைலில் வீடியோகேமிற்கு அடிமையாகி கிடக்கிறார்கள். என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் பெற்றோர்கள் தவிக்கிறார்கள்.

இளைஞர்களிடம் எவ்வளவு சொல்லியும் வீடியோ கேம்கள் விளையாடுவதை நிறுத்துவதில்லை. பெற்றோர்கள் சிறுவர்கள் இடையே வீடியோ கேம்களால் சண்டை அதிகரித்துள்ளது. பெற்றோர்கள் மீது சிறுவர்கள் வெறுப்பு காட்டும் சம்பங்களும் அதிகரித்துள்ளது. ஆன்லைன் விளையாட்டு போதையாக மாறிவிட்டது

அப்பதான் அவைக்கு வந்தார் சபாநாயகர் செல்வம்.. நெஞ்சுவலியால் ஐசியூவில் அனுமதி.. நலம் விசாரித்த ஆளுநர்

English summary

In China, the government has ordered that boys be allowed to play online games only 3 hours a week. China has issued this super order to prevent boys, including 18-year-olds, from becoming addicted to online games.