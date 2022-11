தொடங்கிய இடத்தில் மீண்டும் ஆட்டம் காட்டும் கொரோனா.. கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவிக்கும் சீனா?

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: பல உலக நாடுகளை அச்சுறுத்திய கொரோனா வைரஸ் நோய் தற்போது அடங்கியுள்ளது. எனினும் சீனாவில் இந்த வைரஸ் பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. இதனால் வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சீனா விழிபிதுங்கி வருகிறது.

உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார பாதிப்பு, உயிரிழப்பு என கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய கொரோனா வைரஸ் முதன் முதலில் சீனாவில் தான் கண்டறியப்பட்டது.

சீனாவின் உகான் நகரில் கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு இந்த நோய்த்தொற்று பரவியது. அடுத்த சில மாதங்களில் உலகமெங்கும் இந்த வைரஸ் பரவியது.

சீனாவில் 6 மாதத்துக்கு பின் மீண்டும் கொரோனா மரணங்கள்: 'ஜீரோ-கோவிட்' கொள்கை தோற்றுவிட்டதா?

The corona virus disease that has threatened many countries of the world is now contained. However, the spread of the virus has started to increase again in China. As a result, China is waking up unable to control the spread of the virus.