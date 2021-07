'கொரோனானா தோற்றம்.. அமெரிக்காவின் அந்த ஆய்வகத்தில் சோதனை பண்ணுங்க.. பல உண்மை வெளிவரும்..' சீனா பகீர்

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: கொரோனா தோற்றம் குறித்து வூஹான் ஆய்வகத்தில் சோதனை நடத்துவதற்கு முன், அமெரிக்காவிலுள்ள ஃபோர்ட் டெட்ரிக் ராணுவ ஆய்வகத்தை முதலில் சோதனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அதில் பல உண்மைகள் வெளிவரும் என்றும் சீனா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளது.

அமெரிக்கா தொடங்கி ஆஸ்திரேலியா வரை அனைத்து உலக நாடுகளும் கொரோனா தொற்றால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாக கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதே அனைத்து நாடுகளுக்கும் முக்கிய தலைவலாயிகா இருந்தது

அசாம் - மிசோரம் எல்லையில் உச்சக்கட்ட பதற்றம்... திடீர் வன்முறையில் 6 போலீசார் பலி.. பரபர தகவல்

இப்போது கொரோனா வேக்சின் கிடைத்துள்ளதால் மெல்ல இயல்பு நிலையை நோக்கி நாம் திரும்பி வருகிறது. அதேநேரம் கொரோனா ஆய்வுகளும் ஒருபுறம் தொடர்கிறது

English summary

CHina sharpened its attack on the United States and demanded the World Health Organization (WHO) to inspect a military base in the US instead.China has reacted belligerently to the WHO's proposal for another phase of studies into the origins of Covid-19 in China