ஆர்சிபி வீரர்களால் விராட் கோலிக்கு தொல்லை.. தோனி பேட்டிங்கால் மொத்த சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கும் தொல்லை!

oi-Veerakumar

துபாய்: ஒட்டுமொத்த பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணி பேட்ஸ்மேன்களால், கேப்டன் விராட் கோலிக்கு தலைவலி என்றால்.. சிஎஸ்கே கேப்டன் தோனியால் ஒட்டுமொத்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கும் திருகு வலி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

ஒரு கேப்டன் இன்னிங்ஸ் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு நேற்று மும்பை அணியின் கேப்டன் ரோகித் சர்மா மற்றும் பெங்களூர் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி ஆகியோர் விளையாடி கிளாஸ் எடுத்தனர்.

28 பந்துகளில் 43 ரன்கள் எடுத்தார் ரோஹித் சர்மா. 42 பந்துகளில் 51 ரன்கள் எடுத்தார் விராட்கோலி. இதில் 3 சிக்சர்கள் 3 பவுண்டரிகள் உண்டு.

CSK Memes: MS Dhoni batting is become a burden for Chennai Super Kings which is the reason for CSK team's struggle against Kolkata Knight Riders match. While Virat Kohli and Rohit Sharma batting is the strength for Royal Challengers Bangalore and Mumbai Indians team respectively, Dhoni's batting is a big burden for CSK.